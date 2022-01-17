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Новый подход к налогообложению для автомобилей предлагают ввести в России

Эффективнее будет не поднимать ценовую планку налога на роскошь для автомобилей, а изменить подход к налогообложению, разделив машины на массовые и люксовые, рассказали эксперты «Банкавто».

«Поднять, как предлагают многие, "планку роскоши" будет недостаточно. Новые границы в 5 или 6 миллионов тоже когда-нибудь станут слишком тесными из-за инфляции… Четкое разграничение марок и моделей на массовые и роскошные в перспективе при расчете налогообложения может стать гораздо более эффективным», - приводит их слова РИА Новости.

К примеру, все новые автомобили «Бугатти», которые стоят действительно дорого, должны получить самый большой коэффициент налога. В случае БМВ, которые тоже не отличаются низкой стоимостью, но имеют широкий модельный ряд с разными ценниками, градация должна стать помодельной. Так, MW X7, например, будет облагаться повышенным налогом, а младший X1 останется в списке доступных автомобилей, поясняют подход эксперты.

При этом все модели «Хендай» должны остаться в рамках обычного налога, даже если флагманы марки сильно оторвутся в цене. «Ведь если марка входит в топ-3 по продажам в России, то относить ее к категории люкса нельзя», - считают в «Банкавто».

В декабре стало известно, что Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценовой планки на автомобили, облагаемые налогом на роскошь, чтобы - как выразился министр промышленности и торговли Денис Мантуров - «была справедливость». Действующий порог в 3 миллиона рублей был установлен еще в 2014 году. При этом, по данным «Автостата», средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.

«Те самые 3 миллиона исчезли с ценников премиального сегмента, спустившись в масс-маркет, а настоящий люкс перешел границу в 5 миллионов и приближается к 10. На этом фоне прежние границы в 3 миллиона выглядят не просто устаревшими, но даже странными… Так, например, даже автомобили самых популярных иномарок массового сегмента "Хендай" и "Киа" попадают сейчас в категорию роскошных», - отмечают эксперты.

По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.