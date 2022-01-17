Новый подход к налогообложению для автомобилей предлагают ввести в России

Эффективнее будет не поднимать ценовую планку налога на роскошь для автомобилей, а изменить подход к налогообложению, разделив машины на массовые и люксовые, рассказали эксперты «Банкавто».
К примеру, все новые автомобили «Бугатти», которые стоят действительно дорого, должны получить самый большой коэффициент налога. В случае БМВ, которые тоже не отличаются низкой стоимостью, но имеют широкий модельный ряд с разными ценниками, градация должна стать помодельной. Так, MW X7, например, будет облагаться повышенным налогом, а младший X1 останется в списке доступных автомобилей, поясняют подход эксперты.
При этом все модели «Хендай» должны остаться в рамках обычного налога, даже если флагманы марки сильно оторвутся в цене. «Ведь если марка входит в топ-3 по продажам в России, то относить ее к категории люкса нельзя», - считают в «Банкавто».
В декабре стало известно, что Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценовой планки на автомобили, облагаемые налогом на роскошь, чтобы - как выразился министр промышленности и торговли Денис Мантуров - «была справедливость». Действующий порог в 3 миллиона рублей был установлен еще в 2014 году. При этом, по данным «Автостата», средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.
По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.