АвтоМир / Автомобили

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке автомобиля к весне

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Накануне зимы ответственные автолюбители готовят свои «ласточки» к сезону — меняют резину, обслуживают аккумулятор… А нужно ли как-то готовить автомобиль к весне? Об этом ведущий Артем Татаренко поговорит с руководителем СТО FIT SERVICE Антоном Афанасьевым.

Как морозы, песок и соль сказываются на состоянии автомобилей? Нужно ли обратить внимание на состояние подвески после зимней эксплуатации? В какой момент пора переходить на летнюю резину? Как автолюбители могут сэкономить на обслуживании своего автомобиля после зимы?

Трансляция завершена.