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Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили

Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. По его словам, министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного производства и даже делать на этом упор.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — цитирует Путина РИА Новости. По его мнению, в том, что «где-то будет поскромнее», нет ничего страшного.

«Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — добавил Путин.

Он отметил, что от импорта в целом отказываться не надо, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.

В начале июля спикер Госудмы Вячеслав Володин призвал ориентироваться на отечественный автопром в государственных закупках для органов власти и бюджетных учреждений. С идеей пересадить чиновников на российские машины выступал и депутат-единоросс Султан Хамзаев. По его словам, прежде всего это должно касаться сенаторов и депутатов Госдумы.

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей для государственных нужд.