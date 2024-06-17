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В России продажи машин с пробегом во II квартале 2024 года выросли на 20%

Продажи автомобилей с пробегом в России во II квартале 2024 года увеличились на 20,1% по сравнению с I кварталом, при этом по сравнению со II кварталом 2023 года изменений практически нет. Об этом говорится в исследовании «Авито авто».

Абсолютных значений «Авито авто» не приводит. По данным агентства «Автостат», продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в I квартале 2024 года составили 1,226 млн.

Средняя цена подержанных автомобилей во II квартале 2024 года составила 790 тыс. рублей, пишет ТАСС.

По данным платформы, в этот период лидером по продажам стала марка Lada, которая заняла долю в 22,75% от общего объема продаж. На втором месте расположилась Toyota с долей в 6,9%, на третьем месте - Kia с долей 6,6%. Четвертое и пятое места заняли Hyundai и Volkswagen с результатами в 6,2% и 4,7% соответственно.

Бюджетные автомобили до 1,5 млн рублей являются самыми популярными у россиян, отметил директор направления «Автомобили» в «Авито» Вадим Иванов. На их долю пришлось 73,8% в общем объеме продаж машин с пробегом. Этот же сегмент лидирует и по темпам прироста за квартал (+23,6%), при этом показатель II квартала 2024 года практически не изменился по отношению ко II кварталу 2023 года.

«Зато в сравнении со II кварталом 2023 года лидером по динамике продаж стал сегмент авто стоимостью свыше 3 млн рублей: здесь продажи выросли на 35,8%. По итогам апреля - июня 2024 года доля таких авто в продажах равна 9,58%. Можно предположить, что это связано в том числе со стремлением многих автовладельцев обновить устаревшие ТС. Уверенный рост демонстрирует и сегмент автомобилей в ценовом сегменте 1,5-3 млн рублей: за квартал он прибавил 16,6%, а год к году - 27%», - добавил Иванов.