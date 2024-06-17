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«Дневной дозор»: Актуален ли электротранспорт для Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему развития электротранспорта в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Изображение от freepik

Эксперты отмечают повышение интереса к электромобилям в России. Еще пять лет назад в нашей стране насчитывалось всего 372 электромобиля, а сегодня их уже более 50 с половиной тысяч. О росте интереса к электрокарам говорят и итоги июльского опроса коммуникационного агентства ДБО: более 60% россиян готовы рассмотреть электромобиль в качестве основного средства передвижения. При этом наиболее высокий уровень заинтересованности в его покупке - более 43% - демонстрирует молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Опрос был проведен в 18 городах. А как дела обстоят в Псковской области? Сколько горожан имеют электрокары? Растет ли интерес псковичей к этому виду транспорта? Актуален ли он вообще для нас? В чем преимущества и недостатки электромобилей? Об этом — в программе «Дневной дозор».

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Как показывает статистика, Псковская область идет в ногу со всей страной - количество электромобилей, зарегистрированных на территории региона, с каждым годом увеличивается, что говорит о росте интереса псковичей к этому виду транспорта, отмечает

заместитель начальника отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Мария Винча.

«В конце 2021 года было зарегистрировано 70 электрокаров. В конце 2022 года их количество увеличилось до 103 и в конце 2023 года их уже на территории области зарегистрировано 226».

Первая общественная зарядная станция для электромобилей появилась в Псковской области летом 2020 года на территории автокемпинга «Раздолье», владельцем которого является бизнесмен, актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. С тех пор прошло 4 года. Состояние «электромобильной» инфраструктуры, которого смогла достичь Псковская область за прошедшее время, он оценивает на твердую «тройку», но верит, что в течение года оценку удастся исправить на «четверку». Особенно если учесть, что электрокары в нашей стране набирают популярность, многие путешественники приезжают в наш регион на электрокарах, а значит, для них должны быть созданы все условия.

«Надо понимать, что электромобили в принципе дороже. Дороже от десяти до двадцати процентов от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Да, вы там получаете целый ряд плюсов. В части оплаты парковок и оплаты дорог. Это, конечно, история весьма интересная. Поэтому я думаю, что парк электромобилей у нас будет увеличиваться однозначно, и думаю, что он (электромобиль) подходит автолюбителям больших мегаполисов, которые в основном используют автомобиль в городе, так что в принципе и для нашей компактной области, для наших жителей - это тоже достаточно хороший выбор. Единственное во всем этом, что меня беспокоит, это вопрос "зеленой повестки", что мы потом будем делать с этим количеством отработанных аккумуляторов, батарей. Потому что на сегодняшний день не существует еще точного, стопроцентного понимания утилизация данных агрегатов. Вот эта проблема, которая стоит, так сказать, перед наукой и в принципе утилизация - это недешевая история».

Электроавтомобили идеально подходят для передвижения по городу, отмечает главный специалист отдела управления проектами ГКУ ЦОДД правительства Москвы Максим Пушкин. Одним из преимуществ этого вида транспорта является минимальный вред для экологии. Поэтому на развитие электротранспорта постепенно переходят многие города, добавил эксперт и поделился московским опытом работы в этом направлении.

Фото: Максим Пушкин / «ВКонтакте»

«В основном сейчас все тенденции идут на развитие электротранспорта в городах. В основном это транспорт именно для города. Так как на небольшие расстояния и частые поездки совершают в городе, плюс в городе большое количество людей живет, и для того, чтобы не засорять выхлопными газами и всем остальным то, что производят автомобили на двигателях внутреннего сгорания, соответственно, переходят большие города на электротранспорт, а так как у нас города с инженерными системами существуют, да, соответственно там более легкое распространение зарядных станций, установка данного оборудования, так как у нас в городах есть и электричество, и все блага цивилизации, которые у нас существуют на данный момент. В принципе, развитие есть, в плане экономии, например, в столице для развития электротранспорта, чтобы люди переходили на электротранспорт, существует ряд привилегий, так сказать, льгот. Это бесплатные парковочные места на платных парковках и бесплатные зарядные станции, где они могут заряжать свои автомобили. На улицах города устанавливаются, в спальных районах устанавливаются зарядные станции, плюс по постановлению правительства Москвы новые жилые комплексы, которые строятся с паркингами, там тоже обустраиваются точки подключения для электромобилей».

Главные плюсы и минусы электромобилей отметил активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Этот вид транспорта экологичен, но заряжать его намного дольше, чем заправлять бензином обычные автомобили. Но если с сетью электрозарядных станций будет все в порядке, то у водителей проблем с передвижением не будет. Что касается Псковской области, пока электромобильная инфраструктура у нас находится в стадии зародыша, но позитивные изменения не за горами, констатирует общественник.

«Я думаю, что в течение десяти лет все-таки произойдет изменение в этой сфере, тем более у нас сейчас вышел новый норматив, который будет обязывать в новых многоквартирных домах иметь зарядные станции. Поэтому есть все-таки шанс, что будет еще улучшаться. Отличие с обычным автомобилем это то, что электрокары все-таки заряжаются дольше, обычная машина за несколько минут бензином заправляется и все, вы поедете. Перемещение, если с хорошим запасом хода, по тридцать - четыреста километров, и для нашего города, и для больших, и для маленьких, потому что не каждый водитель (если он, конечно, не работает в такси или не замается развозом продукции), я думаю, не каждый водитель каждый день проезжает больше ста километров, поэтому электромобиль можно использовать в принципе в любом городе, что делает его очень удобным».

Помимо экологичности, существенным плюсом электромобилей является простота в обслуживании, отмечает ведущий программы «На пятой передаче» на радиостанции ПЛН ФМ Денис Бахтин. Из минусов — недостаточный запас хода. Поэтому неудивительно, что на рынок выходят гибридные автомобили, которые могут двигаться и на электричестве, и на двигателе внутреннего сгорания. В целом электрокар — конечно, прогрессивный вид транспорта, но едва ли сможет вытеснить привычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, полагает Денис Бахтин и объясняет, почему.

Фото: Денис Бахтин / «ВКонтакте»

«Это новые автомобили, и они еще мало обкатаны, скажем так, мало кто из нашего населения может позволить себе купить новый автомобиль и кататься на автомобиле с электродвигателем. К любому электрокару у нас всегда будет сохраняться среди псковичей некоторое недоверие в части зимних погод. С другой стороны, как мне кажется, если условно поделить наших потребителей на какие-то сегменты, скажем, покупатели с более толстым кошельком, да, они могут быть более лояльны к электрокарам, а среди покупателей со средним достатком, каких, наверное, нас большинство, и с небольшим достатком, конечно, у них будет сохранятся ориентация на автомобили старого образца, это прежде всего "европейцы", те, которые уже даже не производятся, конца девяностых годов - начала нулевых. Эти автомобили отличаются хорошим подходом к качеству кузова, меньшим количеством электроники, что в итоге приводит, в некоторый роде, к большей надежности. Но дело, конечно, не только в том, что старые автомобили проще. Дело в том, что они еще и дешевле. Едва ли можно ожидать, что электрокары вытеснят привычнее нам автомобили с двигателем внутреннего сгорания».

Еще два года назад с электрозарядными станциями в Псковской области было все очень грустно, вспоминает пскович Евгений Юдин, у которого в свое время был электрокар. Сейчас он подумывает о покупке нового. На тот момент на весь Псков только 3 человека и организации (включая его самого) могли заряжать электроавтомобили! Евгений Юдин рассказал, как это было, и объяснил, почему раньше он плохо спал по ночам, а теперь благодаря городской администрации спит идеально.

«У меня даже была такая платная услуга о том, что если вы приезжаете, можете у меня зарядиться. Так как люди у нас небогатые, они покупали "Теслы" с американским портом. Он совершенно другой, чем европейский. Поэтому для того, чтобы еще и их заряжать, мне пришлось купить отдельную для них станцию, но так как они там по одной фазе, так сказать, заряжаются, они не могут быстро, мне пришлось купить стабилизатор, купить большие, толстые провода, чтобы они все это могли тянуть, и пойти к электрикам. Поэтому два года назад было совсем плохо. Люди звонили и в три часа ночи, и в четыре, и в пять, извинялись, что: "Мы приехали, нам негде заряжаться, спасите, пожалуйста". После того как администрация поставила две быстрые зарядки, все, у меня уже на протяжении восьми месяцев, грубо говоря, нет, так сказать, клиентов. Теперь я хорошо сплю по ночам»

В Пскове к настоящему времени насчитывается две общественных электрозарядных станции — напротив Пушкинского театра и рядом с бассейном на Набережной реки Великой. По данным администрации Пскова, с 2023 года на этих станциях зарядились почти 2700 раз, в том числе около 400 — за текущий месяц. Еще в апреле в нашей студии глава города Борис Елкин говорил о том, что зарядные станции пользуются популярностью, и делился планами поставить их еще и на парковках торговых центров.

«Уже появились инвесторы, которые готовы поставить еще электрозаправки в местах общего пользования, такие как торговые центры, информация была у меня, что ряд бизнесменов интересуется, чтобы где-то на парковке торгового центра взять в аренду клочок земли, чтобы поставить электрозаправку. Мы понимаем, что современность такова, что количество электромобилей за последние годы растет прямо в разы, и потребление растет, и спрос растет, есть много туристов, которые приезжают, то есть мне бывает даже люди звонят, говорят: "Слушайте, у вас можно зарядить электромобиль, из Санкт-Петербурга доедем?" Я говорю: "Доедете без проблем". Тем более современные автомобили могут себе позволить ехать по пятьсот, шестьсот километров. Тут вопрос в том, нужно идти в ногу со временем. Их количество должно развиваться необязательно за счет муниципального бюджета, возможно, это будет за счет инвесторов, но спрос порождает предложение, чем будет больше зарядок, тем больше электромобилей у нас в городе будет»

Напомним, Псковская область присоединилась к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Пару месяцев назад правительство Псковской области озвучило оптимистичные планы по установке в регионе еще семи электрозарядных станций — в Пскове, Великих Луках и Себежском районе. На тот момент уже были заключены соответствующие соглашения с инвесторами. На создание зарядной инфраструктуры для электромобилей они смогут получить компенсацию из консолидированного регионального бюджета. Что же, будем надеяться, что нас с вами ждет светлое электромобильное будущее. Были бы только деньги в кармане.

Татьяна Иванова