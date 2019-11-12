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В Пскове не будут восстанавливать пешеходный переход на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова

Члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД) решили не восстанавливать пешеходный переход на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова. За такое решение 15 ноября проголосовало большинство членов городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД).

«На прошлой комиссии мы принимали решение о ликвидации этого перехода. Я был в числе тех, кто тогда поддерживал это. Но потом мне поступило предложение, на котором 45 подписей жителей, чтобы вернуть переход, - обратился к членам комиссии депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин. - Претензия заключается в том, что тогда мы не учли мнение псковичей».

Представитель ГИБДД ответил на это, что с 2016 года на том пешеходном переходе произошло 10 ДТП, в которых пострадали местные жители, в том числе 2 ребенка.

Другой депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов добавил, что он больше за безопасность, а не за удобства, и поддержал вариант, чтобы пешеходный переход не восстанавливали.

Такое мнение поддержал и заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий: «Там рядом школа, дети перебегают дорогу и не смотрят. Представьте, что вы не взрослые люди, а дети, и все станет понятно».

Члены общественной организации «Убитые дороги Пскова» предложили сделать пешеходный переход, но обезопасить его искусственной неровностью, но им возразили: «На участке это сделать невозможно - законом запрещено».

Начальник УГХ администрации Пскова Николай Баринов высказался по теме, что тоже за безопасность: «Пусть дети, которые там ходят в школу, лучше лишний раз пройдут несколько метров, посмотрят достопримечательности, чем рисковать».

Многие члены комиссии по ОБДД подметили, что этот пешеходный переход не имеет отношения к реконструкции улицы Свердлова, а относится к Октябрьскому проспекту. Также добавили, что количество обращений по поводу этого объекта снижается: «Люди привыкают к новой логистике».

В результате обсуждения большинство собравшихся проголосовало за то, чтобы не восстанавливать объект.

Напомним, этот пешеходный переход ликвидировали 18 ноября.