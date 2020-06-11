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Улицу Мирную в Пскове закроют для транспорта на 4 дня

Четыре дня будет закрыто движение на улице Мирной в Пскове. Как сообщили в администрации Пскова, в связи с проведением работ на инженерных сетях с 9.00 16 июня до 17.00 19 июня будет перекрыто движение автотранспорта на участке от улицы Юбилейной до улицы Полковой.

Водителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть информацию при планировании поездок. Также в администрации города просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.