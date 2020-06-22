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«Нелогичный» светофор на перекрестке Коммунальная - Народная в Пскове предложили исправить

«Нелогичный» светофор на перекрестке улиц Коммунальной и Народной в Пскове предложили исправить. 23 июня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения активист общественного движения «Убитые Дороги» Всеволод Степанов предложил внести коррективы в работу светофорного объекта.

По его словам, немного нелогично регулируются фазы движения на Коммунальной. Сначала светофор разрешает двигаться прямо и направо, а потом разрешает поворот налево на улицу Народную. Поворачивающие мешают движению, поскольку на Коммунальной имеется только две полосы в каждом направлении.

Всеволод Степанов предложил обратный порядок: сначала поворачивают налево на Народную и освобождают дорогу в левой полосе для движения прямо. Это разрешается дорожными знаками. По словам общественника, такая схема применяется в остальных похожих местах.

Представитель управления городского хозяйства Евгений Зинкевич сообщил, что «все эти вещи» учтены в муниципальном контракте.