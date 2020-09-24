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Улицу Спортивную в Пскове отремонтируют до 1 ноября

Тротуар на улице Спортивной со стороны стадиона «Машиностроитель» в Пскове будет отремонтирован до 1 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

По информации управлении городского хозяйства, в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» заключен муниципальный контракт на проведение ремонта улицы Спортивной.

В рамках контракта планируется обновить покрытие проезжей части и тротуар со стороны стадиона «Машиностроитель». Также будут выполнены работы по отведению сточных вод с поверхности тротуара вдоль домов №3 и №5 по улице Спортивной путем устройства водоотводных лотков.

Сроки выполнения работ - до 1 ноября.