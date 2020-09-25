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Более 130 млн рублей заплатит «Псковавтодор» за аренду 41 камеры фотовидеофиксации

ООО «Центр консалтинга и автоматизации бизнеса» получило второй контракт с «Псковавтодором» на аренду камер фотовидеофиксации. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация из Москвы предоставит 21 камеру за 75 млн 804 тыс. 948,71 руб. Начальная цена составила 76 млн 185 тыс. 878,10 руб.

В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. Ранее по этой закупке стояла пометка о жалобе, рассматриваемой Псковским УФАС, сейчас она снята.

Согласно условиям контракта, организация предоставит в аренду 21 камеру фотовидеофиксации. Они будут установлены в Пскове и Псковском районе. Список адресов можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что организация предоставит в аренду еще 20 комплексов за 55 млн 353 тыс. 159,42 руб. Они будут установлены в ряде районов Псковской области.

Контракты действуют по 31 декабря 2022 года включительно.

ООО «Центр консалтинга и автоматизации бизнеса» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Генеральный директор - Давид Хучуа. Основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в этой области и другие сопутствующие услуги.