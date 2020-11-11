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Тротуар предлагает обустроить Денис Иванов у 22-й школы в Пскове

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов предлагает обустроить пешеходную дорожку вдоль межквартального проезда у школы №22, от улицы Алтаева до Новоселов. Свое предложение он озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Проблема в том, что тротуара там совсем нет, поэтому дети вынуждены ходить в школу прямо по проезжей части. А навстречу им идет поток автотранспорта, на котором подвозят детей из других микрорайонов города, - пояснил депутат. - Раньше эта дорога была сплошной ямой, а после того, как ее отремонтировали несколько лет назад, машины ездят на большой скорости, и представляют опасность для детей. Тем более водители разные бывают — так и до беды недалеко».





В связи с этим Денис Иванов предлагает сделать вдоль этого межквартального проезда тротуар, чтобы никому не нужно было идти по дороге. «Примерный объем затрат на пешеходную дорожку шириной 120 см — около 300 тысяч рублей, отрезок небольшой. Профинансировать работы можно было бы из городского бюджета или дорожного фонда. Но, если средств на эти цели не будет, можно хотя бы организовать одностороннее движение по этому проезду в сторону Новоселов», - изложил депутат суть предложения.