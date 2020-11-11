←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шины на зиму
Ликвидация
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Не жди Очереди
Выветривать Бесполезно
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
Все ограничения движения
мальчики Техосмотр не желаете?
ещё Дороги 11.11.2020 16:332 Разворот при движении со стороны Запсковья разрешат на площади Ленина 16.11.2020 15:540 Тротуар предлагает обустроить Денис Иванов у 22-й школы в Пскове 16.11.2020 13:570 Власти Псковского района заказали проект реконструкции моста через реку Многа 16.11.2020 12:180 На проект реконструкции участка дороги Неелово – Печоры потратят 8 млн рублей 16.11.2020 10:390 На автодороге Череха - «Весна-80» завершается укладка асфальта 16.11.2020 09:520 Капремонт привокзальной площади завершили в Острове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Тротуар предлагает обустроить Денис Иванов у 22-й школы в Пскове

16.11.2020 15:54|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов предлагает обустроить пешеходную дорожку вдоль межквартального проезда у школы №22, от улицы Алтаева до Новоселов. Свое предложение он озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Проблема в том, что тротуара там совсем нет, поэтому дети вынуждены ходить в школу прямо по проезжей части. А навстречу им идет поток автотранспорта, на котором подвозят детей из других микрорайонов города, - пояснил депутат. - Раньше эта дорога была сплошной ямой, а после того, как ее отремонтировали несколько лет назад, машины ездят на большой скорости, и представляют опасность для детей. Тем более водители разные бывают — так и до беды недалеко».


В связи с этим Денис Иванов предлагает сделать вдоль этого межквартального проезда тротуар, чтобы никому не нужно было идти по дороге. «Примерный объем затрат на пешеходную дорожку шириной 120 см — около 300 тысяч рублей, отрезок небольшой. Профинансировать работы можно было бы из городского бюджета или дорожного фонда. Но, если средств на эти цели не будет, можно хотя бы организовать одностороннее движение по этому проезду в сторону Новоселов», - изложил депутат суть предложения.

Теги: #ремонт дорог #дороги #школа #тротуары
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 401 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.11.2020, 16:200 Автобус «Сланцы - Псков» переводят на зимнее расписание 16.11.2020, 15:540 Тротуар предлагает обустроить Денис Иванов у 22-й школы в Пскове 16.11.2020, 13:570 Власти Псковского района заказали проект реконструкции моста через реку Многа 16.11.2020, 13:311 Роспотребнадзор консультирует псковичей по услугам такси и каршерингу
16.11.2020, 12:180 На проект реконструкции участка дороги Неелово – Печоры потратят 8 млн рублей 16.11.2020, 10:454 Псковская область занимает 71-е место в России по доступности покупки автомобилей 16.11.2020, 10:390 На автодороге Череха - «Весна-80» завершается укладка асфальта 16.11.2020, 09:520 Капремонт привокзальной площади завершили в Острове
16.11.2020, 07:580 В России водителей автобусов обяжут применять средства против сна 15.11.2020, 18:440 Автомобиль с тремя пассажирами-подростками перевернулся в Великолукском районе 15.11.2020, 13:190 Пьяного водителя за рулем ВАЗа задержала полиция в Островском районе 15.11.2020, 12:390 В куньинской деревне Петелино отремонтируют дорогу за 1,6 млн рублей
14.11.2020, 22:370 Автомобиль столкнулся с деревом на улице Ботвина в Великих Луках 14.11.2020, 15:024 Долгожданный асфальт возле лицея на Сиреневом бульваре в Пскове обещают положить до 25 декабря 14.11.2020, 12:162 В Пскове неустановленный водитель врезался в Nissan и скрылся с места ДТП. ФОТО 14.11.2020, 11:415 Фотофакт: На улице Шестака в Пскове эвакуируют неправильно припаркованные автомобили
14.11.2020, 08:583 Снижена стоимость абонементов по транспортной карте на декабрь для школьников и студентов 13.11.2020, 18:550 «Лада» и «Сузуки» столкнулись в Пскове в районе мебельного магазина 13.11.2020, 18:106 Визуально узковато - руководитель ГИБДД Пскова о новом кольце на Инженерной 13.11.2020, 17:410 В Пскове продолжается ремонт улицы Герцена. ФОТО
13.11.2020, 15:290 Фотофакт: Монтаж секций нового светофора на Октябрьском проспекте 13.11.2020, 14:470 Школьный абонемент на декабрь от «Псковпассажиравтотранса» обойдется в 300 рублей 13.11.2020, 14:431 Псковичам предлагают купить новую LADA до 18 ноября по старой цене 13.11.2020, 12:410 Чуть более 2 км дороги отремонтируют за 31 млн рублей в Печорском районе
13.11.2020, 11:380 Устройство земполотна и водопропускных труб идет на объекте реконструкции в Печорском районе 13.11.2020, 11:340 Двое жителей Пыталовского района осуждены за езду в пьяном виде 13.11.2020, 11:090 В Великих Луках временно закроют участок на перекрестке Зенцовская - Островского 13.11.2020, 10:350 В Пскове пешеход ушел с места ДТП после наезда автобуса. ФОТО
13.11.2020, 09:264 Автомобиль сбил женщину на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2020, 09:200 Страдающего алкоголизмом жителя Куньинского района лишили водительских прав 12.11.2020, 18:463 Заключен контракт на поставку 15 низкопольных «ГАЗелей City» в Псковскую область 12.11.2020, 17:440 Изменен график приема в подразделениях МРЭО Псковской области
12.11.2020, 17:401 Разворот для запсковцев 12.11.2020, 15:040 В Бежаницком районе начал работать новый асфальтобетонный завод 12.11.2020, 14:590 «Убитые дороги Пскова» просят проверить светофор на перекрестке Звездная - Юности 12.11.2020, 14:278 Псковичей просят отнестись с пониманием к отмене автобусных рейсов
12.11.2020, 14:241 Фотофакт: Выбросили автомобиль? 12.11.2020, 11:350 В Пскове на неделю закроют участок улицы Олега Кошевого 12.11.2020, 10:111 Жители Пскова смогут контролировать уборку улиц через интернет 12.11.2020, 09:263 В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет
11.11.2020, 19:130 Эксперты отклонили предложения об установке «лежачих полицейских» на нескольких улицах Пскова 11.11.2020, 19:110 Женщина пострадала в результате ДТП на Рижском проспекте 11.11.2020, 17:560 В Пскове ищут свидетелей ДТП на Рижском проспекте 11.11.2020, 17:130 Посетителям УК на улице 128-й Стрелковой дивизии не разрешили поворачивать налево
11.11.2020, 16:580 Предложение по организации кругового движения на перекрестке Шестака - Доставалова доработают 11.11.2020, 16:332 Разворот при движении со стороны Запсковья разрешат на площади Ленина 11.11.2020, 16:260 Почти 80% «дорожных» штрафов оплачивают в Псковской области 11.11.2020, 16:195 «Сашенька, ты обледенение запретил?»: Александра Васильева раскритиковали на «Эхо Москвы»
11.11.2020, 15:330 Псковичей просят сообщать об укладке асфальта в снег и дождь 11.11.2020, 15:122 Власти безрезультатно стараются получить деньги на реконструкцию Троицкого моста в Пскове 11.11.2020, 15:101 Во время эпидемии автомобилистам предложили выгодную заправку 11.11.2020, 14:480 Более 170 км дорог отремонтируют в Псковской области в рамках нацпроекта в 2021 году
11.11.2020, 14:190 Борис Елкин: Погода пока благоволит дорожным работам 11.11.2020, 13:160 «Дорстройсервис» отремонтирует дорогу в Палкинском районе в 2021 году 11.11.2020, 11:440 Отремонтирован аварийный мост через реку Желча в Гдовском районе 11.11.2020, 10:470 Нетрезвую девушку за рулем «Ауди» остановили полицейские в Великих Луках
11.11.2020, 10:310 «Лада» столкнулась с «дорожной службой» на улице Максима Горького в Пскове. ФОТО 11.11.2020, 09:360 С 14 ноября дачные автобусы из Пскова будут ездить по зимнему расписанию 10.11.2020, 17:051 В Гдовском районе автомобиль съехал в кювет из-за гололеда 10.11.2020, 16:200 Движение автомобилей ограничат на улице Московской в Пскове с 11 ноября
10.11.2020, 15:330 Мальчика сбил автомобиль на улице Леона Поземского в Пскове 10.11.2020, 15:200 В Сети появилось видео с места ремонта путепровода через Северный обход Пскова 10.11.2020, 15:050 В Пскове проехавший на красный свет «Хендай» проверил на прочность «Киа» 10.11.2020, 13:301 В Пскове пешеходы получают штрафы, когда не смотрят по сторонам на проезжей части
10.11.2020, 12:400 На скользкой дороге в Печорах столкнулись три автомобиля 10.11.2020, 12:280 «Пусть светится как новогодняя елка»: ГИБДД Пскова о безопасности ребенка на дороге 10.11.2020, 11:210 В Пскове снизился детский травматизм на дорогах 10.11.2020, 09:270 Легковой автомобиль горел на трассе Р-23 в Псковском районе
10.11.2020, 08:390 Отдать вопрос запрета шипованной резины на откуп местным властям предложил Александр Васильев 10.11.2020, 08:014 Кнопка «Delete», самая урожайная «камера» и где получить штраф за стоп-линию в Пскове 10.11.2020, 00:040 «Паркон» поработает на улице Петровской в Пскове в ноябре 09.11.2020, 21:040 В Псковской области в рамках проекта «Улица Победы» отремонтировано 8 улиц
09.11.2020, 19:410 1800 жалоб на дорожные камеры поступило в ГИБДД Псковской области с начала года 09.11.2020, 18:400 В Пыталовском районе подросток и старший подельник подозреваются в угоне 09.11.2020, 18:240 Псковская область попала в топ-10 регионов по печальной статистике ДТП 09.11.2020, 17:070 Завершается ремонт дворовых проездов на улице Бастионной в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.