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Дорогу Родина - Наволок сдали в эксплуатацию после ремонта на неделю раньше

Автомобильную дорогу Родина - Наволок в Псковском районе сдали в эксплуатацию после ремонта на неделю раньше. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, работы проводились по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дополнительное федеральное финансирование в объеме более 63 млн рублей.

В нормативное состояние привели участок трассы протяженностью 5,9 км, который проходит через населенные пункты Заровенье и Наволок. Заказчиком ремонта выступило управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»), подрядной организацией по итогам электронных торгов - ООО «ДорСтройСервис».

На площади 5 га подрядчик расчистил полосу отвода от кустарника и деревьев, выполнил планировку откосов и дна кюветов на площади около 17 тысяч квадратных метров, отремонтировал 7 водопропускных труб.

На проезжей части дорожники выполнили устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия: выравнивающий - на граните и верхний - на габбро-диабазе. Площадь покрытия составила свыше 37 тысяч квадратных метров. Пересечения и примыкания сделаны из асфальтобетона и фрезерованного асфальтового материала, обочины укреплены щебеночно-гравийно-песчаной смесью С-11 на площади более 23 тысяч квадратных метров.

Кроме того, привели в порядок 2 автобусные остановки, установили 5 скамеек, 5 урн и один автопавильон, нанесли более 7 погонных метров разметки термопластиком.

Автодорога Родина - Наволок относится к V технической категории, имеет две полосы движения, ширина проезжей части составляет 6 метров, обочин - 2 метра.