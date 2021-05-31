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Александр Братчиков об узком кольце на Инженерной: Скоро придется это исправлять

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков не исключил, что перекресток Инженерная — Индустриальная скоро снова придется ремонтировать, поскольку проезжая часть на разворотном круге достаточно узкая. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Круг там получился не совсем правильным. Он маленький, было бы неплохо увеличить его диаметр, но мы были ограничены сетями. Но при том, что круг небольшой, пробок там тоже нет», - констатировал гость студии.

Между тем дозвонившийся в эфир радиослушатель подчеркнул, что из-за недостаточной ширины проезжей части на новом кольцевом проезде зачастую возникают аварийные ситуации. «Вы абсолютно правы. Узко получилось, я это признаю. Скоро придется это исправлять с учетом развития микрорайона Дальнего Запсковья», - ответил Александр Братчиков.