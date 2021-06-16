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Развитие сети велодорожек в Пскове обсудят в пресс-центре ПЛН

Существует ли единый план организации велодорожек на территории Пскова? Когда в Пскове появится проект организации новых велодорожек? Где взять средства на создание велодорожек? В каких местах велодорожки появятся вместе с ремонтом? Возможно ли устройство велодорожек за счет проезжей части? Обо всем этом, о также о плане устойчивой мобильности Пскова пойдет разговор в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

В пятницу, 18 июня, в 11.00 состоится круглый стол по теме «Развитие туристической инфраструктуры Пскова». Участники:

- заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков;

- начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь;

- заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александр Грацкий;

- начальник ОГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт;

- представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.

Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.