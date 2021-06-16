Тротуары отремонтируют на Октябрьском проспекте и улице Некрасова в Пскове

Администрация Пскова заказала выполнение работ по ремонту тротуаров по Октябрьскому проспекту и улице Некрасова в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.
На Октябрьском проспекте планируется привести в порядок тротуары:
На улице Некрасова обновят тротуары по нечетной стороне от Октябрьского проспекта до дома № 23 по указанной улице.
Ширина тротуара на улице Некрасова – 3,2 м. На Октябрьском проспекте - 4-5 метров. Общая длина - 424 метра.
Окончание ремонтных работ – 31 августа 2021 года. Ремонт выполнит ООО «НВС» за 4 млн 590 тыс. 115,69 руб.