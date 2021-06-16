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Тротуары отремонтируют на Октябрьском проспекте и улице Некрасова в Пскове

Администрация Пскова заказала выполнение работ по ремонту тротуаров по Октябрьскому проспекту и улице Некрасова в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.

На Октябрьском проспекте планируется привести в порядок тротуары:

по нечетной стороне от улицы Некрасова до Октябрьской площади;

по четной стороне от улицы Некрасова до улицы Гоголя.

На улице Некрасова обновят тротуары по нечетной стороне от Октябрьского проспекта до дома № 23 по указанной улице.

Ширина тротуара на улице Некрасова – 3,2 м. На Октябрьском проспекте - 4-5 метров. Общая длина - 424 метра.

Окончание ремонтных работ – 31 августа 2021 года. Ремонт выполнит ООО «НВС» за 4 млн 590 тыс. 115,69 руб.