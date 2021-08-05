АвтоМир / Дороги

Ремонтом тротуаров на улице Советской Армии займутся в Пскове

Ремонтом тротуаров на улице Советской Армии займутся в Пскове. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова, экс-председатель дорожного комитета Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа.



«Вопрос стоит на контроле, - сказал Борис Елкин. - Готовится конкурсная документация, будет переходящий объект с 2021 на 2022 год. Пришли дополнительные деньги из федерального бюджета, часть средств мы направили на ремонт улицы Коммунальной, чтобы частично ввести объект в эксплуатацию. Соответственно, частично высвободились деньги следующего года. Именно их направим, в том числе, на эти тротуары».



Кроме того, Борис Елкин добавил, что рассмотрит вопрос строительства тротуаров на 1-й Поселочной улице.