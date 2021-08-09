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Подрядчик подготовил территорию под автопарковку на Запсковье в неположенном месте

Дворовые территории ремонтируют у дома №7 на улице Труда и у дома №8А на улице Герцена в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом по округу №13 Галиной Неваленной выехала на указанные адреса по обращениям граждан.

Граждане на улице Герцена самостоятельно создали дизайн-проект территории - именно они решили, как будет выглядеть обновленный двор. Проект предусматривает устройство асфальтобетонного дорожного покрытия, установку бортового камня, асфальтирование «народных троп», обустройство парковочных мест, установку малых архитектурных форм.

По ошибке подрядчика была неправильно подготовлена территория под автопарковку - около детской площадки, отметили в пресс-службе. Проект не предусматривал ее в этом месте. Было решено, что подрядчик исправит нарушение и зеленую зону приведет в порядок.

Кроме того, жители попросили внести корректировки в план благоустройства и определили место для новой автопарковки.

Данный вопрос будет проработан с соответствующими структурными подразделениями. Так как на этом участке находятся электросети, будет направлен запрос на получение схемы электросетей. Если технически работы будет возможно выполнить, то далее по решению собрания собственников необходимо будет спилить деревья.

Во дворе дома №7 на улице Труда работы ведутся по графику. К подрядчику у местных жителей нареканий нет. Здесь уже произвели демонтаж старого асфальта, установили новые бордюрные камни, ведется подготовка основания дорожного полотна под асфальтирование, спилили аварийные деревья.

«Мы всегда идем навстречу жителям, если есть какие-то вопросы, проблемы. Все дворы благоустраиваются, исходя из мнения местных жителей. Они самостоятельно решают, как в дальнейшем будет выглядеть их двор. С нашей стороны мы можем проконтролировать ход ремонтных работ и внести небольшие корректировки. Но когда подрядчик уже вышел на объект и выполняет работы согласно утвержденному гражданами проекту, полностью поменять план нельзя. Надо изначально на общедомовом собрании жителям определиться и согласовать весь перечень работ, чтобы в дальнейшем не возникало спорных ситуаций», - заключила Елена Полонская.