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Проезд вблизи школы №21 в Пскове стал безопаснее

В преддверии 1 сентября в Пскове в проезде между школой № 21 и улицей Звездной установили лежачие полицейские. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в сообщество «Микрорайон «Звездный» в социальной сети «ВКонтакте» поступало множество сообщений о том, что по указанному участку быстро ездят автомобили, создавая опасность юным пешеходам.

К решению вопроса подключился депутат Псковской городской Думы по округу № 14 Дмитрий Барабанов. Искусственные неровности были установлены на его личные средства.

Также прорабатывается вопрос об организации на этом участке одностороннего движения: по направлению от дворов домов по улице Звездной, №№ 18-20 в сторону улицы Юности.