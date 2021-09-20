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Василий Осипов проверил доступность переходов на Чудской для маломобильных граждан

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проверил безопасность и доступность для маломобильных граждан пешеходных переходов на улице Чудской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В выездном совещании приняли участие руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, а также депутат Псковской городской Думы и председатель областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Целью совещания была проверка достаточности освещения одного из пешеходных переходов, а также доступность его для маломобильных групп граждан. Участники совещания пришли к выводу, что на данном участке соблюдаются нормы, установленные сводом правил естественного и искусственного освещения.

В ходе выезда Василий Осипов и Федор Постнов также проверили удобство расположения кнопок вызова светофора для маломобильных псковичей. В итоге вице-губернатор поручил администрации региона поменять расположение кнопок вызова светофора таким образом, чтобы всем гражданам было удобно ими пользоваться.

Выезд состоялся по итогам договоренности, достигнутой на личном приеме Василия Осипова, в рамках которого рассматривалось обращение Федора Постнова, отметили в пресс-службе администрации региона.

Ремонт улицы Чудской (на участке от моста имени Александра Невского до улицы Ижорского Батальона) произвели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Подрядчик уложил новый асфальт на проезжей части и тротуарах.