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В Пскове планируется ремонт проезда у музыкальной школы №5

Ремонт междворового проезда планируется у музыкальной школы №5 в Пскове. Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №9 Юлия Пожидаева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На данный момент нам уже удалось заменить асфальтобетонное покрытие в междворовых проездах домов по улице Коммунальной № 45/51, Рижскому проспекту №№ 44, 42а и 52, а также по улице Юбилейной, 58. Теперь предстоит ремонт проезда у дома №48 по улице Коммунальной, рядом с музыкальной школой №5», - рассказала Юлия Пожидаева.

Она отметила, что уже удалось благоустроить Аллею ветеранов, которая, по оценке депутата, стала более посещаемой. Теперь стоит вопрос о комплексности ремонта территории.

«Когда выходишь из Аллеи ветеранов и идешь по направлению к улице Коммунальной, попадаешь на неотремонтированную территорию, где находятся почта, аптека и ряд магазинов. Хотелось бы доделать этот проезд, чтобы мы завершили реконструкцию здесь и плавно ушли во двор, который примыкает к улице Коммунальной. Перспективы есть. Надеюсь, эта территория не останется без внимания», - подчеркнула Юлия Пожидаева.