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На ремонт дороги к перинатальному центру в Пскове планируют привлечь средства из госказны

Ремонт дороги к перинатальному центру в Пскове будут проводить с привлечением федеральных средств. Об этом во время прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте сообщил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин.

«Эта дорога входит в комплекс работ по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии, проект готов, письмо направлено в Москву, чтобы привлечь федеральное финансирование», - рассказал Борис Елкин. По его словам, бюджета города Пскова и Псковской области не достаточно, чтобы реализовать объект стоимостью более 400 млн рублей.

Напомним, на данный момент на улице Кузбасской Дивизии идут работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С 17 ноября там ввели ограничение движения.