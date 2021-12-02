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В Пскове отремонтировали еще пять дворов

Еще пять дворов в Пскове привели в порядок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского администрации.

Управление городского хозяйства выступило заказчиком и провело приемку работ, выполненных подрядной организацией ООО «Доринстрой».

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Так, на улице Генерала Маргелова, 15 и в переулке Олега Зобова, 3 подрядчик отремонтировал покрытие проездов и тротуаров, заменил бортовой камень, плиты и люки, отрегулировал высотное положение крышек колодцев, засеял газон. Также у дома №3 по переулку Олега Зобова заасфальтировали новую парковку.

Во дворах домов на Рижском проспекте, 75 на улице Юбилейной, 65 и на Октябрьском проспекте, 38 провели аналогичные работы. Кроме того, на Рижском проспекте, 75 дополнительно установили дорожные знаки и искусственные неровности.

Финансирование осуществлялось из городского бюджета.