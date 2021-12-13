Борис Елкин: Могу оценить уборку снега на «троечку»

Уборка снега в Пскове в этом году проходит неравномерно, некоторые компании справляются хорошо, другие - неудовлетворительно. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил глава городской администрации Борис Елкин.
Он напомнил, что в начале декабря в Пскове количество осадков превысило норму. По его словам, ситуация осложнилась и сильными заморозками после снегопада, а затем «дискомфорта добавили» постоянные переходы температуры через показатель в 0 градусов.
«Что касается дорог, я считаю, что справились достойно. Не было таких моментов, когда по улицам было не проехать», - отметил глава городской администрации. Он признался, что по пути на работу ежедневно объезжает город, чтобы проконтролировать процесс уборки снега на основных транспортных артериях Пскова.
Глава администрации города добавил, что много проблем возникает с расчисткой межквартальных проездов. Для их решения в бюджете Пскова предлагается заложить средства на закупку дополнительной техники.
«Ну, и третье, что оценить можно на "единичку", это уборка снега во дворах. Опять же, некоторые управляющие компании достойно справились, но большее количество - недостойно. Таким организациям выписываем штрафы. Как оказалось, большинство "управляек" не были готовы к тому, что выпадет снег, и начали искать дворников и технику в аренду уже после снегопада, когда более предприимчивые компании уже всех разобрали», - рассказал Борис Елкин.