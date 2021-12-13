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Борис Елкин: Могу оценить уборку снега на «троечку»

Уборка снега в Пскове в этом году проходит неравномерно, некоторые компании справляются хорошо, другие - неудовлетворительно. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил глава городской администрации Борис Елкин.

«В целом, могу оценить на "троечку" (уборку снега - ред.). Знаете, это как средняя температура по больнице. Где-то, вроде, ничего, а есть места, где совсем плохо», - сказал Борис Елкин.

Он напомнил, что в начале декабря в Пскове количество осадков превысило норму. По его словам, ситуация осложнилась и сильными заморозками после снегопада, а затем «дискомфорта добавили» постоянные переходы температуры через показатель в 0 градусов.

«Что касается дорог, я считаю, что справились достойно. Не было таких моментов, когда по улицам было не проехать», - отметил глава городской администрации. Он признался, что по пути на работу ежедневно объезжает город, чтобы проконтролировать процесс уборки снега на основных транспортных артериях Пскова.

«Есть вопросы по тротуарам, в первый день после снегопада они были завалены, а сейчас снег превратился в легкую кашу. По этому поводу поступает много обращений в социальных сетях, стараемся исправлять ситуацию в ручном режиме. Так работать - неправильно, это должна быть плановая работа, но пока у нас это механизм не отлажен, будем стараться исправить ситуацию», - сказал Борис Елкин.

Глава администрации города добавил, что много проблем возникает с расчисткой межквартальных проездов. Для их решения в бюджете Пскова предлагается заложить средства на закупку дополнительной техники.

«Ну, и третье, что оценить можно на "единичку", это уборка снега во дворах. Опять же, некоторые управляющие компании достойно справились, но большее количество - недостойно. Таким организациям выписываем штрафы. Как оказалось, большинство "управляек" не были готовы к тому, что выпадет снег, и начали искать дворников и технику в аренду уже после снегопада, когда более предприимчивые компании уже всех разобрали», - рассказал Борис Елкин.