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Дополнительная секция светофора появится на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове

Новая секция светофора появится на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове. Такое решение озвучили сегодня, 16 декабря, на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представители ГИБДД предложили установить дополнительную секцию для левого поворота при движении по улице Коммунальной от улицы Балтийской.

«Все ДТП в этом месте происходят по причине нарушений правил дорожного движения водителями, но вторая причина - это неразделение потоков движения», - отметил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Члены комиссии это решение поддержали. Глава администрации Пскова Борис Елкин поручил реализовать его до середины февраля.