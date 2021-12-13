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У детского сада №22 в Пскове установят искусственную неровность

Искусственная неровность появится у детского сада №22 в Пскове. Такое решение озвучили сегодня, 16 декабря, на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дошкольное учреждение находится на улице 3 Военный городок. На комиссии отметили, что на участок уже неоднократно выезжали сотрудники администрации. Было определено, что муниципалитет не имеет права устанавливать там объект, потому что территория у детского сада полностью размежевана.

«Думаю, никто не будет против установки искусственной неровности у детского сада. Нужно проговорить этот вопрос с управляющей компанией», - предложил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Члены комиссии поддержали это предложение.