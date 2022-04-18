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Дорожную разметку начнут обновлять в Пскове на этой неделе

Дорожную разметку начнут обновлять в Пскове на этой неделе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«В первую очередь ее нанесут на гарантийных участках дорог. Это стоп-линии и пешеходные переходы на улицах Юбилейной, Красноармейской набережной, Некрасова, Гражданской, Коммунальной, Максима Горького. Работать будут в ночную смену, чтобы не создавать автомобильных пробок», - рассказал сити-менеджер.

Затем на проезжей части начнут наносить продольные линии разметки. К 9 мая планируется выполнить работы на центральных улицах и въездах в город.

«Вся разметка будет наноситься термопластиком. В работе будет задействовано 5 специализированных машин, а также ручные бригады разметчиков», - отметил Борис Елкин.

Глава городской администрации поручил управлению городского хозяйства скоординировать работу подрядных организаций по разметке, ремонту и уборке. «Каждая из них готовит график, чтобы не получилось ситуации, когда сразу после нанесения разметки на дороге начали ямочный ремонт, проливку швов или уборку», - подчеркнул он.

Гарантийный срок на разметку составляет не менее года. Все работы должны быть завершены до 31 августа, добавил Борис Елкин.