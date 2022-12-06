«Утро начинается не с кофе»: дороги Пскова круглосуточно чистят от снега

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» круглосуточно убирают снег на улицах Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«На часах 4.00, а мы не спим. Да и утро у наших сотрудников начинается не с кофе», - рассказали в компании.
Там, где не может пройти снегоуборочная техника, улицы чистят в ручном режиме.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: