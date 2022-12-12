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Движение транспорта ограничат на улице Широкой в Пскове

Участок улицы Широкой от дома №1-А до дома №5 закроют для движения транспорта в Пскове 13 декабря с 9:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

14 декабря с 9:00 до 17:00 будет закрыт для движения участок улицы Широкой от дома №11 до дома №19. Ограничение связано с проведением работ по строительству инженерных сетей газоснабжения.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.