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Горводоканал устранил подтопление на улице Кузнецкой в Пскове

Горводоканал устранил подтопление проезжей части на улице Кузнецкой в Пскове сегодня, 11 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото: пресс-служба МП Пскова «Горводоканал»

«Утром в социальных сетях Пскова появилось видео, как машины пересекают огромную лужу на улице Кузнецкой, поднимая фонтаны брызг. Рассказываем и показываем что произошло, из первых уст. Ночью в 3:55 в аварийно-диспетчерскую службу предприятия поступило сообщение о прорыве системы водоснабжения на улице Кузнецкой. Незамедлительно на место выдвинулась дежурная бригада цеха обслуживания сетей водоснабжения. Уже в 4:30 место утечки было локализовано и отключено от общей сети водоснабжения. Проблема крылась в вышедшем из строя узле пожарного гидранта, через который и происходил интенсивный излив на проезжую часть», – рассказали в пресс-службе.

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С началом рабочего дня на место выдвинулись основные силы предприятия и спецтехника для ликвидации последствий аварии, откачке воды с проезжей части, ремонта пожарного гидранта.

«Отдельное спасибо хотим сказать дорожным службам, принимавшим активное участие в очистке проезжей части и обработке противогололедными реагентами», – добавили на предприятии.

На текущий момент в завершающей стадии работы по ремонту гидранта, последствия на проезжей части ликвидированы, водоснабжение абонентов не прекращалось.