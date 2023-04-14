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Участок улицы Юбилейной в Пскове отремонтируют в два этапа

Участок улицы Юбилейной в Пскове отремонтируют в два этапа. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 150 млн 513 тысяч 130 рубелей. Закупка осуществляется за счет средств из местного бюджета.

Подрядчику предстоит провести ремонт улицы Юбилейной в два этапа. Первый этап - участок от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, второй этап - участок от улицы Коммунальной до моста имени А. Невского.

Цель ремонта - восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги. Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги.

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 11 мая.

Работы по первому этапу необходимо выполнить до мая 2024 года, по второму этапу - до апреля 2025 года. Срок исполнения контракта - 10 июля 2025 года.