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Изношенные слои асфальта по 13 адресам восстановят в Пскове

Изношенные слои асфальта по 13 адресам восстановят в Пскове. Работы начались с дублера улицы Западной (от Коммунальной до дома № 16), сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

В списке также:

улица Вокзальная (у автовокзала, у железнодорожного вокзала, от дома № 1а/1 до улицы Советской);

Верхняя Набережная;

улица Народная (от Рижского проспекта до Юбилейной выборочно);

улица Розы Люксембург (от Киселева до Максима Горького выборочно);

улица Олега Кошевого (от Школьной до Белинского выборочно);

Рижский проспект (от Балтийской до ТК «Фьорд Плаза», крайние полосы);

улица Карла Маркса (от Пушкина до Воровского);

улица Ижорского Батальона (от дома № 15 до дома № 51 выборочно);

улица Красноармейская (от Петровской до Киселева);

улица Шестака (перекресток с Гаражным проездом);

улица Леона Поземского (от дома № 92 до Алмазной, от Ваулиногорского шоссе до границы города);

перекресток улиц Советской и Некрасова.

«Добавлю, что это не ремонт дороги, а, по сути, ямочный ремонт. Только заделываем не каждую яму отдельно, а срезаем большими участками и укладываем один слой асфальта. Это временная мера, но более надежная!» - отметил Борис Елкин.