Изношенные слои асфальта по 13 адресам восстановят в Пскове. Работы начались с дублера улицы Западной (от Коммунальной до дома № 16), сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
В списке также:
- улица Вокзальная (у автовокзала, у железнодорожного вокзала, от дома № 1а/1 до улицы Советской);
- Верхняя Набережная;
- улица Народная (от Рижского проспекта до Юбилейной выборочно);
- улица Розы Люксембург (от Киселева до Максима Горького выборочно);
- улица Олега Кошевого (от Школьной до Белинского выборочно);
- Рижский проспект (от Балтийской до ТК «Фьорд Плаза», крайние полосы);
- улица Карла Маркса (от Пушкина до Воровского);
- улица Ижорского Батальона (от дома № 15 до дома № 51 выборочно);
- улица Красноармейская (от Петровской до Киселева);
- улица Шестака (перекресток с Гаражным проездом);
- улица Леона Поземского (от дома № 92 до Алмазной, от Ваулиногорского шоссе до границы города);
- перекресток улиц Советской и Некрасова.
«Добавлю, что это не ремонт дороги, а, по сути, ямочный ремонт. Только заделываем не каждую яму отдельно, а срезаем большими участками и укладываем один слой асфальта. Это временная мера, но более надежная!» - отметил Борис Елкин.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?