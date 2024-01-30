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АвтоМир / Дороги

Рекорд по объему дорожного строительства установили в России

02.02.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

Около 650 км трасс построено в России за 2023 год, это рекордный показатель, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС, пишет ТАСС

«Прошлый год стал для нашей страны рекордным по объему дорожного строительства. Возведено около 650 км федеральных и региональных трасс, в три раза больше, чем годом ранее», - сказал Мишустин.

По его словам, важно продолжить создавать единую транспортную систему на всем евразийском пространстве, формировать новую логистическую инфраструктуру, налаживать бесшовные и безопасные международные маршруты. «Благодарны партнерам за усилия на таком треке», - добавил премьер-министр РФ.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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