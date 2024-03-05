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Новый проезд соединит улицы Леона Поземского и Техническую в Пскове

Проектно-сметную документацию на устройство проезда от улицы Леона Поземского до улицы Технической заказала администрация Пскова. Начальная цена контракта составляет 16 млн 82 тысячи 4 рубля 10 копеек. Об этом сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Улица Михаила Банщикова соединит Техническую и Леона Поземского, куда выйдет у автопарка. Посередине новой улицы в нее упрется Алексея Алехина, на месте «стыковки» построят полноценный перекресток. 1 — школа №3. 2 — высотки «Альфа», «Бета», «Гамма».

Проектируемый проезд должен начинаться от примыкания к улице Леона Поземского (км 3+640) и заканчиваться у парковочной зоны у дома №4 на улице Загородной. Проезд должен иметь две полосы движения, ширину проезжей части - 6 метров. Также необходимо предусмотреть тротуары и велосипедные дорожки. Протяженность проезда составит около 650 метров. Также подрядчик должен продумать одностороннее освещение и определить проектом организацию водоотведения.

Кроме того, необходимо включить в проект разворотную площадку с кратковременной остановкой транспорта у средней общеобразовательной школы №3 и у детского сада №57 «Маленькая страна».

Подрядчика определят 25 марта. Оплата работ по контракту производится из бюджета Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

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Ранее сообщалось, что новой улице присвоят имя Михаила Банщикова.