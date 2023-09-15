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Общество

уЛичное дело

15.09.2023 12:18|ПсковКомментариев: 0

В Пскове построят новую улицу. В качестве названия ей присвоили имя Михаила Банщикова. Информация об этом столь стремительно появилась в публичном поле, что оставила после себя множество вопросов. Где пройдет новая улица? Зачем она понадобилась? Почему Михаил Банщиков? Кто это вообще такой? Что делать, если хочется по собственной задумке назвать улицу в Пскове или на разрастающихся «районно-городских» территориях? Как самые новые улицы на границе областного центра получили свои названия? Ответы искала и нашла обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Ошибка на карте

Известие о новой улице пришло с сессии Гордумы 7 сентября. Депутаты проголосовали «за» присвоение ей имени Михаила Банщикова без докладов, так как подробности ранее обсудили на думских комитетах, и парламентарии уже были знакомы с подробностями, которые не вызвали их вопросов.

Однако нет четкой картины относительно новой улицы перед глазами горожан. Попробуем собрать ее из отдельных фрагментов.

По поводу расположения новой локации известно, что проложат ее в микрорайоне Овсище. Но где конкретно? За разъяснениями мы обратились в администрацию города. И получили карту местности с обозначением грядущей магистрали.

Улица Михаила Банщикова соединит Техническую и Леона Поземского, куда выйдет у автопарка. Посередине новой улицы в нее упрется Алексея Алехина, на месте «стыковки» построят полноценный перекресток. 1 — школа №3. 2 — высотки «Альфа», «Бета», «Гамма».

Любопытно, что картографические сервисы, те же «Яндекс.Карты», сейчас показывают на этом месте улицу Загородную. В администрации города заверяют: это ошибка. Объяснить ее можно активным освоением микрорайона. Загородная — это уже Псковский район, деревня Хотицы. Под таким адресом уже стоят дома (на карте они сразу над улицей Банщикова), первый многоквартирник тут сдали в 2017 году, и сейчас достраивают уже десятую панельку для ипотечников. Несмотря на обилие домов, Загородной как улицы в привычном понимании — с проезжей частью и тротуарами — все еще нет. Место под нее — севернее, над домами, если смотреть на карту. Фактически, улица Банщикова обозначит собой границу между двумя муниципалитетами.

В проекте

Существующие объекты после строительства новой улицы свои адреса не потеряют.

«Никакие существующие элементы улично-дорожной сети не будут переименованы или видоизменены, - сообщили нам в администрации Пскова. - Имеющиеся объекты капитального строительства сохранят текущую адресацию. Наименование улицы Михаила Банщикова будут иметь новые объекты».

Когда точно появятся такие объекты, как и сама магистраль, сейчас сказать невозможно. Конкурс на проектирование в ближайшее время собирается объявить управление городского хозяйства. После появления проекта предстоит еще найти деньги на его реализацию.

Фактически, строительство улицы Банщикова — часть замысла по соединению улицы Ижорского батальона и Леона Поземского.

Сейчас идет стадия проектирования реконструкции участков улиц Алехина и Технической (на карте они обозначены красным). Банщикова (розовый цвет, улица на карте ошибочно названа Загородной) начнут строить там, где закончат реконструкцию. Предполагается, что после нее тут пустят автобусное сообщение. Однако проектирование затянулось. Приезжавший весной в Овсище глава Пскова Борис Елкин рассказал, что подрядчик не торопится выходить на экспертизу, городские власти занимаются придачей ему ускорения через претензионную работу. По информации ПЛН, к настоящему времени она не завершена.

Кто же такой Михаил Банщиков, что его именем решено назвать новую улицу?

Михаил Банщиков родился в Пскове в 1877 году. Во время русско-японской войны в должности младшего врача служил на бронепалубном крейсере «Варяг» - том самом, который «врагу не сдается». Во время самоотверженного боя, за которым последовало затопление корабля, Михаил Банщиков спасал раненых, за что получил от императора Орден Святого Георгия 4-й степени. Также в царские времена награжден орденами Святого Станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й степени, Святого Владимира 4-й степени. Во время Великой Отечественной войны работал главврачом одной из больниц Ленинграда. Прошел блокаду. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и Орденом Ленина. Отличник здравоохранения, заслуженный врач РСФСР. Скончался в 1945 году, похоронен в городе на Неве.

Неактуальный вопрос

О присвоении одной из новых улиц имени Михаила Банщикова ходатайствовал областной Совет ветеранов. Обращение было направлено на имя главы Пскова Бориса Елкина. С 2000 года в городе работает общественная комиссия с длинным наименованием — по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок. Все предложения по именам для новых улиц проходят через нее и в случае одобрения попадают для утверждения депутатами Гордумы. В настоящее время комиссию возглавляет и.о. заместителя главы администрации города Алексей Несмашный.

Улица Михаила Банщикова в Пскове пройдут рядом с домами по улице Загородной в деревне Хотицы Псковского района.

Обращение о присвоении новой улице определенного названия может направить в город любой гражданин или объединение. Однако, как сообщили ПЛН в администрации, в обозримой перспективе этот вопрос актуальным не будет — новых улиц больше не запланировано. Куда эффективнее будет слать пожелания в активно застраиваемый Псковский район.

Судя по поступающим новостям, не актуален в областной столице и вопрос с переименованиями. В последний раз попытка поменять аншлаги на существующей улице была предпринята ровно десять лет назад. В 2013 году шло обсуждение о возвращении улице Розы Люксембург одного из исторических названий — Изборская или Никольская.

Резко против выступили жители улицы и предприниматели, чьи компании на ней зарегистрированы. Основной аргумент — слишком много возни с документами. Переименование не состоялось.

Вчера появилась новость, что городские власти заказали адресные таблички для зданий в исторической части города. Действующие названия будут продублированы старыми адресами. Таким образом, не будет необходимости отравлять жизнь обитателей этих улиц бюрократическими процедурами, а горожане и туристы все-таки увидят прежние названия.

Попасть в историю

Для Псковского района, действительно, вопрос с новыми улицами куда актуальнее. Новостройки появляются на территориях, примыкающих к Пскову, но юридически на районной земле. Новые названия на карте фиксируются едва ли не ежегодно.

В Псковском районе названиями улиц занимается не муниципалитет, такие решения принимает каждая волость отдельно. Наиболее активно застройщики осваивают деревни Борисовичи и Родина в Завеличенской волости. Пожалуй, нет девелопера, который не построил бы там хотя бы один дом.

«Мы всех спрашиваем, какие есть предложения, когда нужно назвать новую улицу, - говорит консультант волостной администрации Лариса Тихомирова. - Пишите обращение: "Предлагаю рассмотреть..."»

Именно так поступил застройщик жилого комплекса «Европа». Сначала провел конкурс в соцсетях, по результатам которого предложил волости назвать новые улицы в Борисовичах — Венская, Пражская и Таллинская. Так и сделали. Правда, вышло с «Европой» интересно.

«Никто не был против этих названий. Но когда началось геополитическое обострение, - рассказывает Лариса Тихомирова, - звонила женщина и в категоричной форме требовала переименовать улицы: "Эти страны нам враги, нам таких улиц не надо". Мы рассказали, какой порядок переименования, что ей нужно написать обращение. Она побушевала, дальше никуда не пошла, заявление так и не поступило».

Зато заявление принесла одна из ветеранских организаций. Так улица Таллинская, на которой только сейчас начинают строить дома, превратилась в улицу Героя России Досягаева — в честь командира десантно-штурмового батальона, погибшего в мае 2022-го года. Другие улицы в Борисовичах, носящие имена защитников Отечества — Михаила Егорова (погиб в Чечне) и Дмитрия Яковлева (погиб в Афганистане).

Улицу Балтийскую назвали из-за близости к Балтийскому рынку (больше известного в народе как «синий рынок»). После событий 2014-го года в волость поступило обращение о переименовании ее в Крымскую. Однако к тому моменту часть домов на ней уже стояла, по другим были выданы разрешения на строительство. Переименование не состоялось по той же причине, что и в случае с улицей Розы Люксембург — слишком много документов пришлось бы переоформлять.

«Улицу Завеличенскую назвали в честь Завеличенской волости. Почему бы и нет? - продолжает Лариса Тихомирова. - Когда частными домами начали застраивать бывшие сельскохозяйственные поля, новой улице дали название Урожайная. На месте бывших сельхозпостроек появился 1-й Сельскохозяйственный переулок. Рядом с дачами назвали Дачная. Есть переулок Молодежный, потому что молодые селились».

Как видно, собственного креатива волостных властей, как и инициатив со стороны, хватает не всегда. Так что у каждого есть шанс дать улице небанальное, звучное и значимое название. Пусть пока и не в областной столице. Но мало кто сомневается, что улицы на границе Пскова рано или поздно войдут в его состав. Так что через обращение в волость можно попасть в историю города.

Юлия Магера

Теги: #городская среда #переименование
Источник: Псковская Лента Новостей
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