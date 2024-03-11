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Штрафы за плохие дороги в России предлагают увеличить вдвое

Штрафы за плохие дороги могут увеличить вдвое — такой законопроект с поправками в статью 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.

В последний раз размер наказания за это правонарушение пересматривался в 2017 году, объясняют авторы в пояснительной записке. Вместе с тем статистика ДТП за девять месяцев 2023 года показала рост количества аварий. В числе их причин депутаты называют плохое состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание, в особенности в зимний период, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы, пишут «Известия».

В связи с этим законопроектом предлагается увеличить сумму штрафов для должностных лиц с 20–30 тысяч рублей до 40–50 тысяч, для юрлиц с 200–300 тысяч рублей до 400–600 тысяч. В случае, если указанные действия, повлекли вред здоровью потерпевшего, то должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей вместо сегодняшних 50-100 тысяч. А вот юрлицам придется заплатить от 800 тысяч до 1 млн рублей вместо 400–500 тысяч.