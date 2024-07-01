Тротуары Пскова очищают от грязи и пыли сотрудники «СитиИнвестГрупп»

Тротуары Пскова очищают от грязи и пыли сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Работники ООО «СитиИнвестГрупп» в ежедневном режиме следят за состоянием улично-дорожной сети Пскова. Дорожники очищают проезжую часть, производят подсыпку дорог, стригут газоны, убирают остановки и мосты.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: