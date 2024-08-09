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«Псковпассажиравтотрансу» отказали в установке «лежачих полицейских» на улице Леона Поземского

Государственному предприятию Псковской области «Псковпассажиравтотранс» отказали в установке «лежачих полицейских» на улице Леона Поземского. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 22 августа городская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела обращение директора государственного предприятия Юрия Михайлова.

Предприятие просило установить искусственные дорожные неровности в связи дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали два человека. На выезде с территории автобусного парка сложилось напряжённое движение транспорта. Автобусам-сцепкам длиной 18 метров не хватает времени, чтобы безопасно выехать с прилегающей территории с поворотом налево на улицу Леона Поземского. На участке улицы Леона Поземского между Ваулиногорским шоссе и улицей Чудской действует ограничение скорости 40 км в час, но его мало кто соблюдает. Камеры фотовидеофиксации сейчас нет.

Предложение об установке неровностей отклонили. Глава города Борис Елкин напомнил об установке ИДН на улице Юбилейной в первые дни, когда никто не мог повернуть налево на улицу Яна Райниса. «Все медленно катились, притормаживали, между машинами не было никакого зазора», - сказал Борис Елкин.

Альтернативным вариантом для автобусного парка мог бы стать выездной светофор, как на улице Шоссейной у хлебокомбината.

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов предложил рассмотреть руководству предприятия другой вариант выезда на маршрут – с поворотом направо на улицу Поземского и дальнейшим движением по Ваулиногорскому шоссе и улице Снятной с выездом на светофор Поземского – Чудская.

После обсуждения решено обратиться в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству с предложением установить комплекс фотовидеофиксации.