АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 в Ленобласти 26 августа

Движение ограничат на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке км 31-54-31 вводится ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 10:00 до 16:00. Причина - устранение размывов на откосах.

С 48 по 47 км введут ограничение скорости движения в направлении на СПб, левая полоса закрыта, средняя и правая – ограничение скорости с 9:00 до 17:00 для очистки водоотводных лотков у разделительной полосы.