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Псковские профсоюзы не понимают, почему «Стартранс» все еще работает на автобусных маршрутах №22 и 30

То, что ситуация с выплатой зарплат в «Псковпассажиравтотрансе» нормализовалась, не значит, что в социальной сфере там все в порядке. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказала председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Долгое время предприятие проявляло признаки задержки выплаты зарплат, в этом году выплата зарплат нормализовалась, но это не значит, что в соцсфере там все в порядке. В частности, отмечается уменьшение размера зарплаты за счет снижения стимулирующих выплат», - рассказала она.

Облсовпроф проконсультировался с трудовой инспекцией по поводу того, насколько свободен руководитель «Псковпассажиравтотранса» свободен в своих действиях, меняя нормы выработки. Прозвучали сомнения в правильности данных действий, поскольку изменение норм выработки нужно проводить с экономическими обоснованиями. Профактив принял со своей стороны решение сначала стабилизировать работу профсоюзов предприятия в целом, а потом приступать к активным действиям. В частности, профсоюзные работники предприятия пройдут обучение, как выстраивать переговоры с руководителем предприятия, прописав проблему в коллективном договоре.

Кроме того, Ульяна Михайлова сообщила, что профсоюзам до сих пор не найти понимание, почему при общей позиции профсоюзов и контролирующих органов на некоторых автобусных маршрутах (№22 и 30) до сих пор работает компания «Стартранс». «До 15 марта работодателю была дана возможность расторгнуть дополнительное соглашение, согласно которому компания работает на пассажирских перевозках. Но она все еще на маршрутах», - констатировала Ульяна Михайлова.