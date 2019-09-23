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Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО

Псковичи жалуются на маленькие автобусы, которые предоставляются по выходным дням на пригородных маршрутах. Так, читательница Псковской Ленты Новостей прислала видео, на которых видно, как происходит посадка пассажиров на утренний рейс (8:40) маршрута №130 «Псков-Крупп».

«Так мы по субботам заталкиваемся в мини-бусы и едем на дачу. Хоть вообще не едь, но мне срочно надо, так как мама моя живет по данному маршруту, она -пенсионер, инвалид и нужно везти ей продукты», - написала автор видеороликов.

Судя по видео, водитель автобуса нередко пытается прийти на помощь пассажирам, но не всегда получается затолкать пассажиров в тесный «ПАЗ».

Добавим, что в июле этого года жалоба не маленькие автобусы на пригородных маршрутах появилась и на сайте ведерников.рф. «Не у всех есть свой личный транспорт, надо не забывать об этом! Можно нам пожалуйста в выходной день большой автобус, а не мини-коробочки. Уже не первый раз пассажиры не помещаются, много раз дети не смогли поместиться, и семья с коляской не могла зайти один раз», - говорилось в жалобе.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин ответил тогда, что в ГППО «Псковпассажиравтотранс» предписано начальником колонн, диспетчерам по организации движения и диспетчерам по выпуску планировать и выпускать на линию автобусы большого класса для обслуживания регулярных маршрутов пригородного сообщения:

№ 101 «Псков – Крипецкое», № 107 «Псков – Палкино»,

№ 108/117 «Псков – Красино/Стремутка», № 109 «Псков – Середка»,

№ 113 «Псков – Ершово» № 115 «Псков – Корлы»,

№ 122/163 «Псков – Шахницы/сады «Весна-80»,

№124 «Неелово – Ваулино» (2 автобуса), № 126 «Псков – Печоры»,

№ 127 «Псков – Елизарово», № 129/130 «Псков – Кривск/Крупп»,

№ 142 «Псков – Б. Толба», всего13 выходов.

Чиновник уточнил при этом, что на сегодняшний день в пригородной бригаде числится 15 автобусов большого класса, однако 7 из них находятся на ремонте до устранения технических неисправностей.

«С целью стабилизации ситуации комитетом направлено письмо в адрес руководства ГППО «Псковпассажиравтотранс» с просьбой перераспределить автобусы большого класса с городских маршрутов на пригородные маршруты на время ремонта вышеуказанных транспортных средств», - заверил Борис Елкин.