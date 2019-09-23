АвтоМир / Общественный транспорт

Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов

Трудовой коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» направил на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обращение по поводу ситуации с подвижным составом предприятия. В обращении сообщается, что в 2015 году для предприятия были приобретены в лизинг 8 автобусов МАЗ-103 - для городских маршрутов, 4 кинг-лонга - для междугородних маршрутов, а также автобусы ПАЗ.

«Первым взносом за автобусы были бюджетные деньги, выделенные по одной из госпрограмм в поддержку предприятия. В 2018 года, как мы уже писали вам ранее, по непонятным для нас причинам у предприятия неизвестными лицами были изъяты 4 автобуса марки МАЗ. Теперь очередь дошла до междугородных автобусов кинг-лонг, которые на данный момент являлись основной составляющей междугородних и межрегиональных перевозок. Заменить эти автобусы на что-то равноценное не представляется возможным, так как оставшиеся автобусы в эксплуатации от 10 лет и более, и уже требует замены. На данный момент изъяты лизинговой компанией 4 автобуса кинг-лонг и 5 автобусов ПАЗ. В результате увеличиваются межинтервальные промежутки в расписании движения автобусов по установленным маршрутам. В это же время 3 новые «Сетры», как мы уже сообщали ранее, стоят на приколе и не работают. За каждым автобусом «Сетра» закреплены водители, которые автоматически остаются без работы и есть вероятность, что уволятся», - рассказывают работники предприятия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, с целью недопущения ухудшения работы ГППО «Псковпассажиравтотранс», сохранения трудового коллектива предприятия, поддержания взятого курса на достижение его стабильной и безубыточной работы трудовой коллектив просит Михаила Ведерникова взять ситуацию, складывающуюся на предприятии, под личный контроль.