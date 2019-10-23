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В Псковской области планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте

Значительная доля пассажирских перевозок выполняется государственными предприятиями по регулируемым тарифам, которые не всегда соответствуют реальным потребностям перевозчиков. Введенный с ноября 2018 года тариф в размере 25 рублей несколько изменил ситуацию, но существенно на положение автотранспортных предприятий не повлиял. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе парламентского часа, посвященного организации автомобильных пассажирских перевозок в регионе, сделал председатель областного комитета по транспорту и дородному хозяйству Борис Елкин.

В настоящее время принято решение об увеличении стоимости тарифа в некоторых муниципальных районах (22 рубля), в том числе в Пскове - до 27 рублей, в пригородном сообщении - 4 рубля за километр.



«Существующая стоимость проезда не предусматривает финансовое развитие предприятий, поскольку дефицит оборотных средств препятствует, в том числе, регулярному обновлению парка. А в условиях дефицитности областного бюджета, а также недопоступления доходных источников, увеличение субсидирования не представляется возможным», - пояснил Борис Елкин.



Он также обратил внимание, что стоимость топлива, запасных частей, заработная плата водителей и кондукторов находится на уровне всех регионов Северо-Запада, в то время как стоимость тарифа – ниже, чем в других регионах СЗФО.



По расчетам региональных властей, при увеличении тарифа на разовый проезд до 27 рублей на 1 поездку (без введения дополнительных тарифных планов) рост выручки ГППО «Псковпассажиравтотранс» составит до 2 млн. рублей в месяц.



При этом Борис Елкин признал, что государственные предприятия транспортной отрасли являются планово-убыточными.



