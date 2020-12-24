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Александр Котов дал рекомендации «Псковпассажиравтотрансу»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 28 декабря дал рекомендации региональному предприятию-перевозчику «Псковпассажиравтотранс».

Говоря о корректировке городских маршрутов, спикер регионального парламента отметил, что ситуация в городе меняется очень быстро. «Появляются новые жилые кварталы, идет реконструкция улиц. В частности, будет реконструкция улицы Кузбасской Дивизии. На это, конечно, нужно реагировать нашему автобусному парку как можно более оперативно», - сказал он.

Также Александр Котов прокомментировал проблему стоимости проезда в городских автобусах. «Тем не менее надо понимать, что затраты растут, и цены на проезд не могут оставаться прежними, все равно будут увеличиваться. Важно, чтобы это увеличение было приемлемым для граждан, которые пользуются автобусными маршрутами», - подчеркнул он.

Александр Котов не исключил, что автобусные перевозки в областном центре и районах станут темой парламентского часа в областном Собрании.