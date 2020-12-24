←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Какой автомобиль надежнее?
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Шины на зиму
Все ограничения движения
Ремонт Под елочкой
Не жди Очереди
Ликвидация
Герцена Односторонняя
Выветривать Бесполезно
Где починить Литые диски
ещё Общественный транспорт 24.12.2020 10:594 Борис Елкин рассказал, когда новые автобусы выйдут на маршруты 13.01.2021 11:581 Более 50 новых автобусов «Псковпассажиравтотранса» вышли на линии 10.01.2021 22:341 С 11 января псковские автобусы переходят на расписание рабочего дня 09.01.2021 18:550 С 1 марта при техосмотре автобусов будут присутствовать сотрудники ГИБДД 04.01.2021 22:548 Маршрут Псков - Санкт-Петербург через Гдов может быть снова закрыт 01.01.2021 17:2410 Новые автобусы выехали на городские маршруты в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Более 50 новых автобусов «Псковпассажиравтотранса» вышли на линии

13.01.2021 11:58|ПсковКомментариев: 1

Более 50 новых автобусов «Псковпассажиравтотранса» уже вышли на линии, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Напомним, в 2020 году в Псковскую область по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Минпромторгом поставлено 249 автобусов различного класса. Из них 201 автобус уже передан ГППО «Псковпассажиравтотранс», об этом сообщили в региональном комитете по транспорту. Более 50 автобусов уже вышли на линии, в том числе в 14 филиалах предприятия в районах.

В ГППО «Славяне» передано 48 автобусов (марки ПАЗ и ГАЗ City). Часть из них выпущены на линии в Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском и Невельском районах.

По поручению губернатора области ведется усиленная работа по постановке на учет новых автобусов для скорейшего их выхода на дороги региона, отмечается в сообщении.

Теги: #Псковпассажиравтотранс #общественный транспорт #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 1334 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
13.01.2021, 11:581 Более 50 новых автобусов «Псковпассажиравтотранса» вышли на линии 13.01.2021, 11:441 Фотофакт: В Пскове появился проекционный пешеходный переход 13.01.2021, 11:250 Стало известно, в чей дом врезался грузовик в Порховском районе. ФОТО 13.01.2021, 10:530 «Лада» и «Ниссан» столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове
13.01.2021, 10:310 Фура врезалась в дом в Порховском районе 12.01.2021, 18:200 Два автомобиля не разъехались на улице Ленкоммуны в Невеле 12.01.2021, 17:061 В Невеле введут одностороннее движение на улице Пушкина 12.01.2021, 16:162 Можно ли съезжать с кольца из левой полосы: псковичи спорят о ПДД на примере полицейской автомашины
12.01.2021, 15:540 Водителя с признаками опьянения нашли полицейские на месте ДТП в Пскове 12.01.2021, 14:240 Аварийную трубу капитально отремонтируют на дороге в Дедовичском районе 12.01.2021, 13:110 ДТП на перегоне Сердце – Великие Луки не повлияло на график движения поездов 12.01.2021, 12:500 Водитель «Ауди» уцелел после столкновения с поездом в Великолукском районе
12.01.2021, 11:130 До конца лета в рамках нацпроекта обновят три участка дороги Порхов – Успенье 12.01.2021, 09:510 Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Пскове 11.01.2021, 20:462 Великолукские полицейские поймали автора резонансного пранк-видео 11.01.2021, 18:240 1,5 км линии освещения появится в деревне Ершово в Псковском районе
11.01.2021, 16:190 Организовать круговое движение на еще одном перекрестке предлагают в Пскове 11.01.2021, 14:391 Жириновский предложил лишать прав за катание на привязанных к автомобилю «ватрушках» 11.01.2021, 13:020 В России намерены ужесточить наказания для нарушителей ПДД 11.01.2021, 12:420 Почти 30 км Гдовской трассы отремонтируют в этом году по нацпроекту БКАД
11.01.2021, 10:220 Почти 3 тысячи нарушений ПДД выявили в Псковской области за новогодние праздники 11.01.2021, 10:140 Дорогу от Гдова до Чернево планируют заасфальтировать 11.01.2021, 09:481 Интерактив: Как кильки в банке 10.01.2021, 22:341 С 11 января псковские автобусы переходят на расписание рабочего дня
10.01.2021, 19:510 19 километров автодороги отремонтируют в Усвятском районе за 400 млн рублей 10.01.2021, 19:130 Опубликованы рекомендации по безопасному «прикуриванию» от другого автомобиля 10.01.2021, 14:310 У приехавшего в Смоленскую область псковича угнали внедорожник 10.01.2021, 09:210 Новый штраф для автомобилистов введен в России
09.01.2021, 18:550 С 1 марта при техосмотре автобусов будут присутствовать сотрудники ГИБДД 09.01.2021, 12:100 Десять «Улиц Победы» привели в порядок в Псковской области в год 75-летия Победы 08.01.2021, 18:320 В России с 1 марта появится новый дорожный знак 08.01.2021, 15:400 МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей
08.01.2021, 14:340 Советское авто выставили на продажу за 26 миллионов рублей 08.01.2021, 11:570 Полиция посоветовала псковичам, как предотвратить угон автомобиля 07.01.2021, 23:020 Псковские зоозащитники призывают водителей проверять автомобили перед включением двигателя 06.01.2021, 19:481 38 километров трассы в Псковской области отремонтируют за 3,9 миллиарда рублей
06.01.2021, 18:540 Люди в масках и полицейские останавливали водителей в Пскове 06.01.2021, 16:130 Пешеход сбит в Новосокольническом районе 06.01.2021, 14:510 ДТП мешает движению на круговом пересечении улиц Поземского и Труда 06.01.2021, 12:172 ГИБДД Пскова принимает заявки на установку газовых баллонов по электронной почте
05.01.2021, 19:373 В Острове перегородили въезд на цепные мосты 05.01.2021, 14:280 ГИБДД призвала псковских водителей и пешеходов к внимательности в гололед 05.01.2021, 11:466 Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области 04.01.2021, 23:450 ВАЗ и Nissan не поделили улицу Пушкина в Новоржеве
04.01.2021, 22:548 Маршрут Псков - Санкт-Петербург через Гдов может быть снова закрыт 04.01.2021, 19:311 Фотофакт: Октябрьский проспект в Пскове «превратили» во второстепенную дорогу 04.01.2021, 17:290 Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали ночью в Псковской области 04.01.2021, 15:481 Водитель погиб в ДТП в Стругокрасненском районе
04.01.2021, 14:572 Ограничения движения по цепным мостам в Острове могут ужесточить законом 04.01.2021, 14:360 Автомобиль опрокинулся после съезда в кювет в Великолукском районе 04.01.2021, 14:155 Дурной пример оказался заразителен - поездки на авто по пешеходному мосту в Острове повторились 04.01.2021, 13:526 Прокатившуюся на автомобиле по пешеходному мосту в Острове девушку нашли и оштрафовали
03.01.2021, 16:060 Российский УАЗ «Патриот» начнут продавать в США 03.01.2021, 12:130 Псковское УГИБДД напомнило автовладельцам о порядке погашения задолженности 03.01.2021, 11:420 Техосмотр начнут фиксировать на камеру 02.01.2021, 13:470 В России изменятся правила практической части экзамена на водительские права
02.01.2021, 11:580 Нетрезвого водителя-рецидивиста остановили росгвардейцы в Великих Луках 02.01.2021, 10:170 Автобус съехал в кювет на маршруте Петербург — Бежаницы 01.01.2021, 19:030 Завершилась реконструкция участка региональной дороги Усвяты – Стеревнево 01.01.2021, 17:2410 Новые автобусы выехали на городские маршруты в Пскове
31.12.2020, 20:342 Шумовые полосы появились на улице Ижорского Батальона в Пскове 31.12.2020, 19:020 Автобусы №52 и №54 в Пскове 1 января начнут работу с 10 часов 31.12.2020, 14:260 Автомобиль перевернулся на выезде из города Дно 31.12.2020, 12:490 Названы самые частые нарушения на АЗС в России
31.12.2020, 10:150 «Автотим Псков» предлагает забронировать новый автомобиль Škoda на праздничных условиях 31.12.2020, 10:000 Ремонт под елочкой 31.12.2020, 09:451 Ответственные за безопасность дорожного движения в Псковской области «сверили часы» перед новогодними каникулами 30.12.2020, 22:270 Прокуратура обязала провести ремонт моста через реку Желча в Полновской волости
30.12.2020, 20:480 Пять хронических алкоголиков лишили водительских прав в Гдовском районе 30.12.2020, 20:171 Торгующие водительскими удостоверениями сайты заблокировала гдовская прокуратура 30.12.2020, 18:170 «Автотим Псков» предлагает сервисное обслуживание и ремонт автомобилей Škoda 30.12.2020, 16:410 Псковичей приглашают на тест-драйв новой Škoda Octavia
30.12.2020, 13:050 Обновленный проект нового моста через Великую в Пскове прошел экспертизу 30.12.2020, 12:520 Honda объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию 30.12.2020, 11:351 «Регистратор»: Выезд в лоб автобусу 30.12.2020, 11:290 Новый пешеходный переход появится на дороге Псков - Родина возле ЖК «Европа»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.