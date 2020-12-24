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Более 50 новых автобусов «Псковпассажиравтотранса» вышли на линии

Более 50 новых автобусов «Псковпассажиравтотранса» уже вышли на линии, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Напомним, в 2020 году в Псковскую область по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Минпромторгом поставлено 249 автобусов различного класса. Из них 201 автобус уже передан ГППО «Псковпассажиравтотранс», об этом сообщили в региональном комитете по транспорту. Более 50 автобусов уже вышли на линии, в том числе в 14 филиалах предприятия в районах.

В ГППО «Славяне» передано 48 автобусов (марки ПАЗ и ГАЗ City). Часть из них выпущены на линии в Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском и Невельском районах.

По поручению губернатора области ведется усиленная работа по постановке на учет новых автобусов для скорейшего их выхода на дороги региона, отмечается в сообщении.