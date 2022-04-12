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Автобусы большого класса запустят по маршруту №30 в Пскове по утрам

Автобусы большого класса запустят по маршруту №30 в Пскове по утрам. Это следует из ответа председателя комитета по дорожному и транспортному хозяйству Станислава Стармолотова, размещенного на сайте главы региона.

Псковичи опубликовали жалобу на переполненность автобуса, следующего по маршруту №30 в утренние часы. По словам жителей областного центра, уже на остановке «Улица Юности» автобус «набивается полностью».

Руководитель профильного комитета пояснил, что действующее расписание движения автобуса может меняться ежедневно в зависимости от дорожных условий - ремонта дорог, аварий, количества машин, скользкости покрытия и так далее.

Увеличение интервала между рейсами возможно из-за затруднительного движения транспорта на перекрестках. Основными проблемными точками на маршруте № 30 являются перекрестки улиц Алтаева и Инженерной, Кузнецкой и Октябрьского проспекта, улиц Коммунальной и Юбилейной. При этом маршрут №30 круговой и не имеет конечных остановок, на которых можно предусмотреть точки отстоя для компенсации неравномерности движения по маршруту, пояснил Станислав Стармолотов.

«Учитывая просьбы пассажиров с апреля 2022 года на маршрут назначается один автобус особо большого класса и 3 автобуса большого класса. Дополнительно увеличить количество автобусов повышенной вместимости на маршруте №30 не представляется возможным в связи с недостаточным количеством таких автобусов для обеспечения потребности на всех маршрутах Пскова», - отметил руководитель профильного комитета.