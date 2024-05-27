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АвтоМир / Общественный транспорт

В Пскове 12-летнюю девочку высадили из автобуса поздним вечером посреди дороги

01.06.2024 09:19|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Псковской области организовала проверку по факту незаконных действий кондуктора автобуса, которая высадила 12-летнюю девочку посреди дороги в Пскове поздним вечером, объяснив свои действия тем, что не прошла оплата за проезд. 

В 21.00 у девочки закончилась тренировка по воркауту, она села в автобус №9 на остановке «ЖД вокзал», приготовила банковскую карту, чтобы оплатить проезд, но терминал выдал ошибку. Кондуктор разбираться в ситуации не стала, остановила автобус, даже не доехав до следующей остановки, и высадила девочку прямо посреди дороги, пишет ГТРК «Псков».

Отец девочки, спасатель, в тот вечер был на дежурстве, поэтому не смог сразу уйти со службы, чтобы встретить дочь. Девочке пришлось идти домой пешком. При этом через несколько минут деньги со счета за проезд все-таки списали.

На предприятии «Псковпассажиравтотранс» по данному факту проводят служебную проверку. Также проверка идет в областной прокуратуре. 

В ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству запрещено принудительно высаживать из автобуса детей без билета в возрасте до 16 лет, если они следуют без сопровождения совершеннолетнего лица.

Напомним, аналогичные инциденты ранее случались в Псковской области. 

Теги: #дети #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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