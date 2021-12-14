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Исключить обгоны с выездом на встречную полосу движения советуют псковичам

В Псковской области в ближайшие дни возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Главная опасность при этом - смена температуры с оттепели на заморозки и обратно, что создает благоприятные условия для возникновения гололедицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными изменениями погодных условий на территории области возможно осложнение дорожной обстановки. С наступлением зимнего сезона темнеет рано, видимость на дорогах заметно ухудшается, а в темное время суток требуется повышенное внимание от каждого участника дорожного движения - и пешехода, и водителя. Это трудное время и для ходьбы, и для поездок», - отметили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали автолюбителей быть особенно осторожными в сложных погодных условиях:

снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов,

исключать маневры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения,

помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

«Пешеходам тоже не следует забывать о собственной безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах в темное время суток с помощью световозвращающих элементов на одежде», - заметили в ведомстве.

Водителям и пешеходам напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения в любое время года, особенно в непогоду. «Это залог безопасности для всех участников дорожного движения. Только взаимное уважение водителей и пешеходов на дороге сможет снизить риск оказаться в ДТП», - заключили в ведомстве.