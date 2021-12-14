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В Пскове не планируют перекрывать дорожное движение в новогоднюю ночь

Движение автомобилей в Пскове на время новогодних праздников ограничивать не планируют. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 28 декабря, заявил глава администрации города Пскова Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Бориса Елкина, никаких массовых мероприятий на новогодних выходных, не считая салюта, не предусмотрено.

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«Никаких ограничений дорожного движения не будет, чтобы избежать скопления людей. Кроме того, я лично попросил, чтобы точно работали все светофоры, это необходимо для обеспечения безопасности горожан», - отметил глава администрации Пскова.