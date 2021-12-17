Культура

Семь минут праздника

Именно столько отведено псковичам на радость в новогоднюю ночь. Роспотребнадзор разрешил единственное общегородское мероприятие - посмотреть после полуночи на салют. Отменен праздник зажжения главной елки, не будет концерта на Октябрьской площади, под запретом хороводы на детских утренниках и любые развлечения на ярмарке. ПЛН узнала, какие у псковичей остались способы поднять новогоднее настроение и откуда фейерверк будет виден лучше всего.

Выжали максимум

«У нас радость будет только одна - фейерверк первого числа в час ночи», - говорит и.о. начальника городского управления культуры Дмитрий Яковлев.

Об отмене ранее запланированных народных гуляний горожанам сообщил глава администрации Борис Елкин в своем Instagram:

«Массовые новогодние мероприятия на Октябрьской площади, запланированные на 25 декабря и 1 января, нам пришлось отменить. Мы хотели провести традиционную церемонию зажжения главной елки на площади и народные гуляния в новогоднюю ночь. Но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка диктует нам свои правила».

Градоначальник посоветовал провести праздник в кругу семьи, рядом с близкими. Но такой вариант не всем по душе. «В соседних регионах Новый год как у людей, а псковичи сидите грустные уже третий год! - немного преувеличил сроки пандемии один из подписчиков. - На Масленицу и 9 мая тоже рассчитывать уже не нужно, судя по всему! Опять в Ленобласть ездить придется».

Проведение салюта в некотором роде можно считать послаблением. Год назад отменили не только гуляния, но и фейерверк. Известно об этом стало за два дня до праздника. Так что сюрпризы возможны и сейчас. А пока положение такое: веселье продлится семь минут 1 января с часа ночи.

«Установка будет стоять на площади Ленина, - уточнил Дмитрий Яковлев, - фейерверк будет ориентирован на Октябрьскую площадь и Детский парк, там он будет виден хорошо».

Место для обзора придется выбирать на пешеходных территориях. Октябрьскую площадь на этот раз перекрывать не будут. Иначе получилось бы уже массовое мероприятие, а его проводить Роспотребнадзор не разрешил. Санкционирован только салют с ритуальной формулировкой о соблюдении социальной дистанции.

Контракт на пиротехническое шоу еще не заключен. Но можно посмотреть, как встречали 2020-й год. Огни над городом тогда обошлись казне в 180 тысяч рублей. Фейерверк был заказан «с развитием по нарастающей к финалу», «панорамный, непрерывный, максимально красочный». 573 залпа давали в три часа ночи, потому что перед ними шел концерт. Короны вокруг огненных шаров в небе ничего хорошего в наступающем году не сулили.

Салют над Псковом 1 января 2020 года.

«Мы сделали максимум из того, что может согласовать Роспотребнадзор, - на прямой линии в студии ГТРК «Псков» сказал 16 декабря губернатор Михаил Ведерников. - Нужно понимать, что остальное будет опасно для здоровья. До двух часов в Новый год будут работать рестораны, будут разрешены ярмарки, у всех будет возможность насладиться новогодними салютами».

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Веселье по QR-коду

Муниципальное предприятие «Парки и ярмарки» уже собирает заявки на участие в новогоднем базаре на улице Пушкина. Продлится он с 20 декабря до 7 января с 10:00 до 21:00. Развлекательную часть тоже отменили, останется одна торговля. Посетителям ярмарки не стоит ждать открытия с поздравлением от Деда Мороза и концертом от артистов ГКЦ. Не поставят в загон на потеху публике олениху Комету из Изборска. Купил - ушел, это все доступные опции. Зато QR-код на свежем воздухе никто не спросит.

«В городе праздничная атмофсера создана световой иллюминацией, чтобы псковичи могли на свежем воздухе насладиться праздником, - бодрится Дмитрий Яковлев. - В городских учреждениях культуры, Доме офицеров и ГКЦ, будут проходить праздничные новогодние концерты. Но не как было раньше, когда дети водили хороводы вокруг елки. Пройдут исключительно концертные мероприятия с рассадкой и заполняемостью зала 50%, эти цифры только что подтвердил Роспотребнадзор».

Зрелища в помещении удастся увидеть только обладателям QR-кодов. Посетителей ГКЦ ждет холл после свежего ремонта, а в Доме офицеров уже обустроили фотозону. В областных учреждениях культуры тоже обещают праздник. Театр драмы будет работать стахановскими методами с единственным выходным 1 января. В остальное время почти ежедневно несколько спектаклей, в том числе, весь детский репертуар.

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«Малышей перед каждым спектаклем будет приветствовать и поздравлять Дед Мороз», - заинтриговали в театре.

В филармонии уверены, что концерты в праздничные даты - источник вдохновения и праздничного настроения.

«В скором времени мы встретимся с нашими зрителями на концерте Венский Новый год, билетов осталось совсем мало, - предупреждает директор филармонии Елизавета Барышникова. - А для детей мы подготовили добрый и трогательный концерт с песочной анимацией «Щелкунчик» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра».

Взрослые тоже найдут, чем себя порадовать. Например, в первых числах января за зрительское внимание будут конкурировать «Песняры» в БКЗ и ВИА «Лейся, песня» в Доме офицеров. Там же будет свой «Щелкунчик», московский театр Куклачева привезет спектакль «Щелкунчик и кошки». А еще клоуны, юмористы с федерального телеканала, местные джазмены, гусляры и танцовщики. Полную афишу на праздники можно увидеть на сайтах Дома офицеров, ГКЦ, театра и филармонии.

Многие отмечают в этом году необычайно раннее украшение псковичами своих домов. Особо ретивые развесили гирлянды уже в октябре. Очевидно, жители области уже поняли, что спасение праздника находится исключительно в руках празднующих.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова