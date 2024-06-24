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Lada Priora сгорела в печорской деревне Лаптево-Совхозное

В деревне Лаптево-Совхозное Печорского муниципального округа 1 сентября произошло возгорание автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В воскресенье в 16:46 поступило сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora 2011 года выпуска. Предположительной причиной стала неисправность выхлопной системы.

К ликвидации пожара привлекались два специалиста и одна единица техники.